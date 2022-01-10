歷經疫情、晶片短缺等問題影響，2021年台灣機車市場較2020年明顯下滑，累積全年總銷量809176輛，較於2020年萎縮21.88％。2021年光陽以247508輛的總銷售量、30.59％市占率，成為台灣機車市場唯一市占率突破三成的品牌，成功達成22年稱霸台灣機車市場的紀錄。

回顧動盪的2021年，光陽工業執行長柯俊斌表示：「從第二季開始衝擊市場的新冠肺炎疫情，讓整體市場大幅縮減，6月更一度跌至僅有47171輛的年度低谷；第三季雖因疫情趨緩、疫苗普及率逐步提高，讓市場買氣緩步回升，累積銷售量約20.6萬輛，可惜是復甦速度不夠迅速，讓第三季較去年同期萎縮27.4％；第四季則受惠振興五倍券振興消費、北北桃電動車補助加碼、七期燃油車補助即將截止，股市也來到前所未有的高點，帶動整體市場消費，買氣雖然成功催出，但受到各種原物料短缺，車輛製造速度趕不上交車，因此第四季整體仍較去年同期萎縮28.51％。」

燃油機車與電動機車的市場占比表現，2021年累積數據分別為87.93％、12.07％，在政府大力推動淨零減排政策下，電動機車市場占比重回雙位數。其中最值得關注的光陽Ionex為電動機車市場注入活水，自2021年3月發表Ionex 3.0後，在疫情趨緩後陸續上市多款電動新車， 2021年末四個月呈現暴風式成長，以9月單月216輛銷量對比12月單月945輛，成長率達337.5％，截至2021年底更累積銷售2914輛的成績，拿下電動機車市場第三強位置，超越PBGN聯盟旗下四個電動機車品牌（中華eMOVING、摩特動力PGO、山葉Yamaha及台鈴eReady），成為2021年電動機車成長之冠。

尤其2021年12月，各大品牌陸續祭出優惠方案搶市，光陽Ionex以「超級享」方案回饋所有消費者，12月單月銷量就逼近千輛大關，與電車二哥宏佳騰僅差3.2個百分點，強勢威脅PBGN聯盟成員。根據交通部監理所掛牌數據，光陽Ionex在台中市已成功超車宏佳騰，在南投縣更以超過四倍的銷量直衝第一，Ionex在中台灣已攻破PBGN聯盟防線，往市場第一之路邁進。

綜合整體條件與環境因素，光陽預估2022年台灣機車市場總量僅為72萬輛，但在政府購車補助仍偏重電動機車的狀態下，電動機車市占率將微幅成長，燃油車總量預估62.4萬輛（86.7％）、電動機車總量預估為9.6萬輛（13.3％），光陽則設定朝23連霸之路邁進。