警方今天表示，大火吞噬孟加拉一處洛興雅（Rohingya）難民營，導致數千人無家可歸。

大約85萬名受迫害的穆斯林少數族裔洛興雅人居住在孟加拉邊界科克斯巴扎爾（Cox's Baza）的難民營，其中許多是2017年為逃離緬甸軍事鎮壓而來到這裡。

武裝警察大隊（Armed Police Battalion）發言人霍森（Kamran Hossain）表示：「約1200棟房子在火災中燒毀。」

他說，這場起於16號難民營的大火席捲竹子與防水油布搭建的營區，造成5000多人無家可歸。

他告訴法新社，火勢從下午4時40分開始延燒，約於晚間6時30分獲得控制。

22歲的難民營居民拉希德（Abdur Rashid）則說，火勢非常猛烈，他住的地方和家具都被火舌吞噬，他連忙逃往安全處。

「屋裡的東西都燒掉了，我小孩和老婆不在，房裡有很多東西，我打零工存下的3萬孟加拉塔卡（約新台幣9600元）都被火燒掉。」

這個世界上最大的難民聚落去年3月也發生大火，多處房舍付之一炬，造成15人死亡，約5萬人無家可歸。