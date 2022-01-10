中醫大新竹附醫深喉唾液採檢，透過視訊採檢，醫護人員可避和受檢者接觸的風險。（羅浚濱攝）

桃園機場染疫群聚擴大，新竹縣高度警戒！中醫大新竹附設醫院和縣府合作，配合疫情指揮中心春節防疫旅館採檢專案，採用深喉唾液PCR採檢，提供返國鄉親多一種選擇，院長陳自諒感謝縣府鼓勵創新的採檢作法，專案到2月28日為止，預計在6家防疫旅館，採檢約530人。

陳自諒指出，深喉唾液PCR採檢有三大優點，首先是維持新竹縣春節期間的醫療量能，減少醫護人員到旅館採檢的接觸風險，同時，旅客免受戳鼻之苦，透過視訊在個人房間完成採檢及檢體袋消毒等流程，可避免交叉感染，對防疫旅館人員也多一層保障。

檢驗科主任楊晶安表示，返國的民眾以深喉唾液採檢，院方在前一天會透過簡訊，向民眾提醒採檢時間及注意事項，民眾根據簡訊的連結進入網址，透過視訊由院方先確認身分，再解說如何操作。

在確認採檢的步驟符合標準後，進行檢體打包，消毒，再放到房間門口指定位置，由防疫旅館人員收集檢體包，交由防疫計程車以標準檢體傳送箱送到院方。

楊晶安指出，深喉唾液採檢每天視訊採檢時間為，上午8時30分到10時30分，預計下午4時以前結果出爐，可減少醫護人員到旅館採檢，和受檢者接觸的高風險，也節省醫護人力，在春節期間保留醫療量能優先處理急重症病患。

院方提供中文和英文版深喉唾液採檢衛教海報以及影片，提供民眾在採檢前參考，在採檢過程，曾遇到1歲多小朋友，在母親協助下，透過視訊同步引導完成高難度的任務，順利採檢。也遇過國際人士，中醫大新竹附醫的同仁英文嘛ㄟ通。