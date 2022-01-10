前女星胡晴雯是著名主持人，她不只有流利口才，又擁有甜美外型，也讓胡晴雯擁有「活動女王」、「廣告女王」的稱號，不過，胡晴雯2006年閃嫁給香港戎氏集團總經理戎成德，婚後就淡出演藝圈，定居香港，而近日女星何如芸曬出與胡晴雯同框照，50歲胡晴雯的凍齡美貌和近況也跟著曝光。

何如芸日前在臉書曬出與胡晴雯同框照，她感性寫下：「婚前奮鬥事業，婚後各自努力，看見彼此都安好是最安慰的事」，許久沒看到胡晴雯的何如芸大讚對方實在太美，照片中，胡晴雯頂著一頭黑色長髮，她露出招牌甜笑，保養有術的胡晴雯，五官精緻、肌膚細緻白嫩，胡晴雯相當氣質又凍齡，一點也看不出是年紀半百的熟女。胡晴雯淡出螢光幕16年，近照曝光吸引網友陷入滿滿回憶殺，何如芸則曝好友近況：「她（胡晴雯）好的很，又美又幸福」。

其實，胡晴雯過去以流利口才和出眾外型，成為主持界紅人，而她也是電視廣告和商品邀請代言的寵兒，胡晴雯因此受封為「活動女王」、「廣告女王」，不過，身為主持老手的胡晴雯，卻在2006年主持韓國女團Fin.k.l成員成宥利品牌代言活動時，卻不慎爆出胸前走光風波，還掀起一陣騷動，胡晴雯事後則駁斥絕對沒有要搶女星鋒頭。

胡晴雯除了事業成績有目共睹外，她也是幸福人妻一枚，胡晴雯在2006年閃電宣布嫁給香港戎氏集團總經理戎成德，婚後定居香港並淡出演藝圈，夫妻育有一對兒女，幸福組成一家四口。