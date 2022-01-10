驅動IC去年行情大好，上半年在疫情帶動的居家上班、遠距教學風潮下，各家大廠營運一飛衝天，進入去年第三季商用需求又快速補上，帶動第四季持續淡季不淡，各家大廠營收全數登頂，展望2022年，受限於產能，供給依舊無法滿足需求，各家大廠仍有行情可期。

瑞鼎(3592)2021年12月合併營收新台幣23.51億元，創下歷史新高，2021全年合併營收248.34億元，較2020年合併營收144.25億元大幅增加逾100億元、年增率72.16%。

展望今年，瑞鼎看好手機採用AMOLED面板持續高滲透率、AMOLED平板需求成長、大尺寸顯示由家用轉為商用需求、車用面板數量成長及尺寸大型化等需求強勁，雖上游晶圓代工產能不足及成本漲價仍是未來主要的挑戰，供給情況尚未緩解，仍將努力提升供給量能。

聯詠(3034)2021年12月營收達118.84億元，月減少1.51%、年增加62.7%，並創歷年同期新高，展現淡季不淡；2021年第四季營收為365.42億元，季減少4.7%，也達陣財測目標的360～370億元區間；累計2021年全年營收1353.66億元，年增近7成，首度突破千億元新台幣大關。

聯詠受惠於晶片報價上漲、自聯電(2303)端取得的晶圓產能數量增加，加上AMOLED驅動晶片、車用整合觸控暨驅動晶片(TDDI)出貨持續拉升等挹注下，聯詠今年營運將持續動能十足。

天鈺(4961)2021年12月合併營收為18.9億元、月減少11.4%、年增加%43.6%；累計去年第四季營收為63億元、季減少5.8%、年增加73%；累計2021年全年營收為229億元、年增加110%、創下歷史新高。

敦泰(3545)2021年12月合併營收為16.67億元，月減少11.1%、年增加9.6%；累計去年第四季營收為55.97億元、季減少10.7%、年增加29.9%；累計2021年全年合併營業額為219.91億元，年增加59.4%，創下歷史新高。

驅動IC去年因為疫情帶動的居家上班、遠距教學風潮下，各家大廠營運一飛衝天，進入去年第三季，因為疫情解封導致消費性需求急速下滑，且面板報價走跌警訊，市場一度出現雜音，但隨著疫情後商用需求快速補上，加上晶圓產能持續緊缺，也使得供給依舊遠無法滿足需求，各家大廠去年營收齊創新高，獲利若無意外，應該也是新高表現。

就2022年，目前晶圓產能持續緊張，有效產能新增至少預估要到2023年才可以看到，在產能有限下，驅動IC大廠會選擇毛利率較高的產品出貨，加上轉嫁漲價成本予客戶，整體營運仍有表現空間。