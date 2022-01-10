捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)因客戶拉貨轉趨謹慎，2021年第四季營收自新高下滑，但全年營收仍改寫歷史次高。展望2022年首季，公司對傳統淡季營運保守看待，投顧法人則預期將維持溫和下滑態勢，優於往年季節性水準。

易華電2021年12月自結營收2.1億元，月增5.1％、年增3.54％，為僅次於2018年的同期次高。第四季營收6.51億元，雖季減達20.62％、降至全年低點，仍年增7.11％。累計全年營收30.02億元、年增13.45％，為僅次於2019年的歷史次高。

易華電2021年12月營收雖見回升，但因客戶端整體拉貨轉趨謹慎，壓抑整體營運表現，使第四季營收較第三季新高衰退2成。展望2022年，公司表示，首季向來屬傳統淡季，客戶拉貨力道回升速度須待農曆春節過後才會明朗。

投顧法人指出，面板廠自去年第三季末起削減重複訂單，且中國大陸智慧手機品牌第四季起進入機種過渡期，使中階手機需求較弱。不過，在強勁的穿戴式裝置需求填補部分缺口下，預期易華電第四季至明年首季營收將溫和下滑，表現優於以往季節性水準。

易華電預期，大尺寸面板的庫存回補周期將在首季末啟動。而面板解析度升級、智慧手機面板驅動IC（DDIC）接腳數增加，預期雙面法及塑膠基板覆晶（COP）技術將成為未來主流解決方案。

不過，因COP技術邊框尺寸較大、成本效益較差且良率較低，投顧法人指出，韓系面板廠正開發單面半加成法技術，預期將提升自製覆晶薄膜載板採用率，使易華電有機會自其他面板廠獲得更多訂單，將密切關注相關進展，並預期上述解決方案最快可在2023年出貨。

同時，投顧法人認為，易華電預期應用於mini LED顯示面板的雙面製程技術，將成為覆晶薄膜載板業務的中期成長動能，預計可望在下半年起開始小量出貨。