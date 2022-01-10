國泰投信「息收聯盟」列車啟動，其中國泰股利精選30 ETF(00701)上周公告預估配息為每單位1.65元，並將於本周四(1月13日)公布每單位實際配發金額，投資人最晚只要在1月17日前持有或買進，皆可參與本次配息。以今天盤中價27.44元計，殖利率約6%。

國泰股利精選30 ETF(00701)基金經理人蘇鼎宇表示，展望新的一年，台灣整體經濟成長動能強勁。中華經濟研究院公布的去年12月台灣製造業與非製造業PMI資料指出，台灣經濟外需維持成長動能、內需則有加速成長的趨勢，同時未來6個月展望指數也已連續17個月呈現擴張，故季調後之人力僱用指數連續第3個月擴張速度加快，在在顯示企業持續聘雇勞工且看好未來市場景氣。建議投資人可漸進式進場加碼，布局電子、傳產、金融皆有配置的配息型ETF，一舉囊括台股內外需成長利多。

國泰股利精選30 ETF(00701)具攻守兼備特性，有3大投資特點：一、指數納入台積電(2330)(占比2成)後，更添成長動能；二、成分股中有4成為金融股，其穩定配息可謂是抗波動的首選，隨Fed升息步調加快，可望加大銀行業存貨利差，帶動獲利提升，加上2021年金融業獲利攀高，2022年配發的股利有望隨之提高，未來配息可期；三、堪稱精選存股包，根據臺灣指數公司資料，截至上月底，00701所追蹤的波動股利精選30指數，其1年指數含息報酬率為29.24%、指數殖利率約為5.26%，有機會讓投資人股息、價差兩頭賺，是存股族打造現金流的好幫手。

惟國泰投信提醒，投資人參與ETF配息時，應留意配息率並不代表ETF的報酬率，過去配息率也不代表未來配息率，且配息率也會因市場狀況及經理公司配息政策，使得每次配息金額有所不同，甚至有單次配息率衝高的情形。