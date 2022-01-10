英國外交部長特拉斯(Liz Truss)在與歐盟談判前夕指出，英國準備採取單邊措施，暫停與北愛爾蘭間貨物的海關檢查工作，以確保北愛的供貨充足。

特拉斯預定本周與歐盟副主席Maros Sefcovic進行會談，以解決脫歐之後與北愛爾蘭有關的貿易問題。

北愛爾蘭屬於英國的一部分，與愛爾蘭有國界，然愛爾蘭屬於歐盟。為了避免兩邊出現有政治爭議的邊境檢查，以及遵守北愛和平協定，英國與歐盟同意，英國脫歐之後，北愛爾蘭仍然屬於歐盟關稅同盟的一部分，並且在英國與北愛爾蘭之間將進行海關檢查。然而此一原則在實務適用上出現一些摩擦。

特拉斯說，希望與歐盟的談判有好的結果，但是也不排除動用脫歐協定的第16條，終止北愛爾蘭相關的協議。特拉斯說，不會簽署任何協議，讓本國之內的貨物也接受海關檢查。

特拉斯先前為英國貿易部長，去年底接任David Frost，成為英國脫歐事務相關的負責人。她過去經常在談話中揚言要動用第16條款。

歐盟駐英國大使Joao Vale de Almeida周日表示，歐盟對於英國有關第16條的立場的印象不是很好，認為鼓勵第16條對問題不會有太多幫助，雙方應該關注和試圖找到解決方案。