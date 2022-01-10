LED整合大廠富采投控（3714）在市場預期今年mini LED供不應求，公司增產可望持續帶動業績上揚，於本月在該公司掛牌滿周年時刻，今早股價一度攻95.3元新高。

富采於2021年1月6日掛牌，同日，晶電、隆達同一交易日終止上市，去年掛牌第一天，富采就以91.2元漲停板收市，之後股價呈現下修整理，隨著公司去年業績優於預期，富采的股價近期落後補漲，上周五回到90元價位，今日上攻95元，創下掛牌之後的高點。

富采2021年受惠於LED產業復甦以及Mini LED應用發展，全年營收達364.25億元且獲利優於預期，法人看好2022年Mini LED需求續旺，公司營收將可望有兩位數的成長，營收再攀高。

展望今年第一季，預計受到農曆春節假期工作天數較少及季節效應影響、單季營收比上季下滑，隨著工作天數恢復，法人預期最快第二季營收重返百億元，第三季旺季持續加溫，全年營收挑戰400億元。

富采2021年第四季營收僅比去年第三季旺季高峰季減4.6%，為2021年單季次高，富采去年營收達364.25億元，交出公司成立元年即獲利且優於預期的成績單。隨著公司去年第四季營收維持高檔，法人看好營運仍佳，2021年EPS挑戰3.5元。

富采2021年公司正式成立，受惠紅光LED需求暢旺及Mini LED應用快速成長，全年營收及獲利表現均優於預期。富采2021年前三季稅後淨利17.37億元，每股盈餘2.56元。

展望今年，市場看好Mini LED需求仍強勁，富采公司也預計2022年第二季有Mini LED新產能將到位，將再提升Mini LED產能約5成，挹注今年營運成長動能。