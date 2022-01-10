連鎖醫材通路杏一(4175)2021年12月份營收6.56億元，年增4.05%，2021全年營收達65.42億元，年增10.14%，全年營收創歷史新高。

杏一12月延長周年慶檔期，有效帶動營收增長，搭配儲值卡、團購、宅配等多項活動，提升消費買氣，加上2021年21間新展門市逐漸發酵，12月營收較2020年同期成長。

電商部門12月營收年增130.09%，2021年全年度成長高達77.16%，主要受惠於疫情期間線上消費動能強勁所致，杏一LINE官方帳號的杏LINE樂活服務，截至2021年訂閱人數已突破111萬人次，會員綁定率近90%，打造線上線下全會員整合，成功掌握會員消費習慣與需求。2021年更推出「全台首創第一張健康照護數位儲值卡」，提供家庭共同採買、查詢消費紀錄等功能，寄庫購買、定期配送功能也即將上線，解決消費者日常採購頻繁和商品載送不易的困擾，打造全方位不受時間、空間限制的照護服務。

杏一截至目前兩岸門市共計303間及22座商場，2021年門市淨增加數為18間，商場淨增加數為3座。杏一自2015累計至2021年止，共舉辦320場百里關懷，杏福環台活動、261場健康講座、332次健康檢測，顯示杏一在保持營收成長同時，也積極投入ESG永續經營。