美股上周五走跌，費城半導體指數重挫2.88%，台積電ADR收盤跌3.87%，但周五台積電(2330)開低走高，盤中翻紅漲10元至644元，並帶領台股翻紅，回到18200點之上。

台積電今早股價走勢震盪，早盤一度達627元，下跌7元，盤中急拉翻紅。台積電盤後將公布的去年12月營收可望挑戰新高，本周四的法說會更是受到市場高度關注。

台積電於上周，即2022年開紅盤後，股價自615元，急升至5日的最高價669元，大漲54元，在急漲後，震盪拉回整理，上周五收低在634元，今日最低627元並回補4日的的大跳空缺口。上周四及上周五，外資共計賣超21540張。

台積電今(10)日將公布2021年12月合併營收，有機會挑戰新高。

台積電對2021年第四季展望樂觀，預估季營收達154億美元到157億美元，再創新高；以公司展望來看，去年12月營收可望比去年11月續增，仍有機會挑戰單月新高。

從新台幣營收來看，以新台幣28元兌1美元匯率假設，台積電2021年第四季合併營收約在4312億元至4396億元，再創新高，季增率約在4~6%之間。去年第四季毛利率預計介於51%到53%之間；營業利益率預計介於39%到41%之間。

台積電預計2021年全年美元營收將年增24%，並創新高。

台積電預計13日舉行法人說明會，一家美系外資看好，台積電第一季營運表現將淡季不淡，全年美元營收將成長26.1%，並將調高資本支出。台積電本周四的法說會將成為市場關注的焦點。