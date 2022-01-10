農曆春節即將到來，歷年春節都是送禮高峰，然而近期屢次從國外郵包查獲夾帶非洲豬瘟核酸陽性肉品，為防堵非洲豬瘟於境外，行政院長蘇貞昌今(10)日來到臺北郵件處理中心，要求邊境單位加強國際郵包檢查，農委會主委陳吉仲、交通部長王國材、財政部長蘇建榮陪同視察。

目前全球COVID-19疫情嚴峻，受境管措施影響，旅客攜帶違規肉製品數量減少，但自國際郵包查獲違規肉製品數量並未明顯下降，國際間非洲豬瘟疫情也未緩和，2021年更擴及加勒比海地區的多明尼加及海地，亞洲地區也有馬來西亞及不丹首度發生病例。

蘇貞昌表示，來自中國大陸、越南及泰國之豬肉產品中持續驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例，顯示疫情引入之風險仍高，面對即將來臨的春節，特別提醒財政部、農委會、交通部及中華郵政公司等單位提高警覺，務必針對國際郵包做好X光機百分百查驗，阻絕非洲豬瘟於境外。

蘇貞昌指出，關務署與中華郵政公司因應大量的進口郵包檢工作，預先分流來自非洲豬瘟高風險地區郵包，逐件進行X光機檢查，並搭配農委會防檢局疫犬嗅聞，特別針對年節禮盒加強查驗是否有含肉製品，邊境把關務必做到滴水不漏。

蘇貞昌說，自己在三年前上任第一天就去到國際機場要求，從本來抽檢隨身行李30％的比例提高到100％，所以即使周邊鄰國都淪陷，只有台灣和日本至今還是非疫區。現在春節又到了，近期又再度查到郵包夾帶肉製品進來，已交代相關部會針對郵寄來的郵包嚴格檢查，甚至針對非法肉製品的收件人也要追究相關責任，養豬產業2000億的產值才能被守護。

非洲豬瘟中央災害應變中心提醒，民眾如收到郵遞寄送輸入的應施檢疫物，應即送交農委會防檢局及其轄區分局銷毀，未送交者將依「動物傳染病防治條例」第45條定，處以新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

根據統計，亞洲已有14個國家淪陷，包括中國大陸、蒙古、越南、北韓、菲律賓、南韓、東帝汶、印尼、印度、不丹、緬甸、寮國、柬埔寨、馬來西亞。