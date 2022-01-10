台中市第二選區立委補選，顏寬恒獲得80912票，輸給當選人林靜儀的88752票。而一路以來力挺顏寬恒的立委江啟臣，今（10）日一早也陪著顏寬恒掃街下票，昨他更在臉書向顏寬恒喊話，「你在哪，我也會在」。

昨日開票結果出爐，江啟臣晚間在臉書寫下，「寬恒，中二選區鄉親，以及選戰中所有打拼的夥伴，大家累壞了，加油」。江啟臣表示，公共服務的路還有很多條，只要是為鄉親好，寬恒已經說了，他不會離開，他的心就在這，只要鄉親有需要，一通電話來，寬恒就會在哪。

「寬恒，我也承諾，你在哪，我也會在，你的服務就是我的服務，這個立委，我和你一起當，攜手同心，甘苦共嚐！」江啟臣暖心喊話，坦言這一哩路確實不好走，但也必須走，只有放棄，才是真正的輸，「寬恒不放棄，我們也不放棄。」

江啟臣期盼新任立委，別再重蹈前任覆轍，實心融入在地服務鄉親，莫忘民眾的託付，以鄉親福祉為重。

江啟臣也喊話，「請把難過留在今天，把拚勁借給明天，為了國民福祉、為了民主制衡，我們和寬恒一起，繼續戰鬥到底！」

不少藍營人士在江啟臣PO文下方留言喊加油，網友則大讚江啟臣「比現任的黨主席更有guts」。另有人嘆，「國民黨有這麼努力的你們，為什麼總是吃敗仗呢？」「真的好難過啊！」「相比之下還真懷念你當家的時候」、「很心疼難過」、「如果還是江主席在，應該不會輸那麼難看」、「好希望主席還是您喔」。