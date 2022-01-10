桃園機場本土確診不斷增加，雙北防疫逐步增強，台北市長柯文哲稱，若一日出現10例不明感染源就有可能升三級，外界好奇，新北市是否有相關的防疫作為。新北市長侯友宜今表示，現在境外移入越來越多，但尚未到高峰期，預估過年前、元月中旬後將達高峰期，且本土案例會越來越多，新北市隔壁桃園市戒慎恐懼，要全面應戰，提升民眾防疫備戰態度，將第三劑疫苗打好。

侯友宜說，新北市現階段防疫最重要，先前已將醫院、長照探視探病都取消，最近中央又有點將防疫加嚴，新北市會視疫情不斷做好滾動式準備，落實防疫做到好，嚴防本土病例在新北發生，要全力以赴，就像上次防疫計程車有個個案出現，擴大精準疫調，全面防堵。

至於有無考量何種情況，可能需要全面升三級。侯友宜說，現階段最重要的是把前段時間的疫情穩定，顧好民眾心情及業者防範，提升民眾整個防疫備戰態度，更重要是趕快打第三劑，新北現已有約八成民眾打滿兩劑，新北已將所有醫療院所、大型接種站安排好，讓大家接種第三劑疫苗，希望盡速接種，讓保護力提升，並呼籲民眾口罩戴緊，戴了口罩等於又增加第四劑。

另外，有600萬人即將要施打第三劑，新北市是否要比照北市對一到三類照冊施打。對此，侯友宜回應，新北接種方式已經公布2天，採用分散、大型集中接種站施打，目前為止，新北分流方式一切按照程序在走，合約醫院有400多診所，中大型接種站資訊上網這幾日馬上能預約，長照機構不方便的被照顧者或是照服員都能進去施打，所以新北疫苗接種長期按部就班有順序，只要疫苗夠，新北疫苗接種上長期以來很穩定。