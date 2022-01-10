俄羅斯9日（周日）表示本周與美方針對烏克蘭危機的談判可能會提前結束，而且不會因美方施壓而讓步，另一方面，華府則預料此次會談不會有突破，談判進展取決於莫斯科當局的態度。

美國希望透過會談避免俄羅斯入侵烏克蘭的危機，但俄羅斯強硬立場意味美俄兩國的會談已蒙上陰霾，兩國關係陷入冷戰結束30年來最緊張的時刻。

美俄於周一在日內瓦進行談判，接著移往布魯塞爾與維也納。但俄羅斯官方新聞社RIA引述俄副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）說法，他認為此次會談可能在一場會議後就結束。