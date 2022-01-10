中美晶（5483）公告營收，2021年12月的合併營收達59.8億元，月減率3.7％，年增率9％。第四季的合併營收為180.8億元，季增率3.2％，年增率突破15％，單季營收創歷史新高。2021年全年的合併營收為688.4億元，與2020年相較，增加12.1％，全年營收創歷史次高。

中美晶太陽能12月的營收為6.5億元，月減率6.4％，年增率16.1％，全年太陽能業務營收合計76.3億元，年增26.1％，表現亮眼。

關於太陽能展望，隨公投結果出爐，確立了未來台灣將往節能減碳方向邁進，政府亦宣佈將於2050年實現淨零排放，台灣再生能源裝置量有望持續增長。極端氣候亦迫使世界各國正視綠色電力的重要性，隨著能源轉型政策興起，潔淨能源成為焦點，其中又以有著成熟的技術與親民價格的太陽能為發展重點之一，成長趨勢越趨明確。惟疫情帶來的缺料缺工隱憂仍在，中美晶將持續嚴格控制成本，並積極議價、掌握材料漲幅以因應各項挑戰。