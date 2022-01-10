懷特（4108）受惠新藥納入健保，2021年營運表現亮眼，全年營收大幅成長84％。懷特表示，已積極進行國際業務的推廣，並持續擴大新藥適應症研發，拓展業績。

懷特總經理李伊伶表示，公司自行研發新藥「懷特血寶凍晶注射劑」，為我國TFDA第一張核發的新藥藥證，適應症為「癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue，CRF）」，目前已獲70多家醫療院所進藥（含近20家醫學中心），2021年3月獲准納入健保給付，嘉惠乳癌患者，同步帶動自費市場。