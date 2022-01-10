恒指開高走高 早盤上揚逾百點 10:422022/01/10 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股前兩個交易日共彈升586點、一舉重上20日線，港股10日延續先前上漲氣勢，開高走高，早盤上漲逾百點。 恒指開高30點，上漲0.13％報23523點；截至10點10分，報23674.39點，上揚181.01點，漲幅0.77％。 國指低開不足1點報8230點；現報8317.25點，上揚85.97點，漲幅1.04％。 其他主要個股方面，阿里巴巴平開報128.8港元；現報129港元，上漲0.16％。 騰訊高開1.1％報448港元；現報451.8港元，漲幅1.99％。 業者吃不消 年後麵包喊漲5到10元 海運之亂 運價一路飆新高 #上揚 #漲幅 #現報 #港元 #開高走高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上證指數半日漲12點 深成指跌28點 12:342022/01/07 財經 新增運能帶旺業績 長榮Q1單月500億起跳 04:102022/01/08 財經要聞 開卷書摘》搭上元宇宙列車 搶賺紅包行情 10:002022/01/08 財經 上證指數下跌6點 連四跌 16:192022/01/07 財經 《紡纖股》寒冬暖業績 廣越上月營收創同期新高 15:402022/01/07 財經 反聖嬰寒冬發威 廣越2021年12月營收14.87億創歷年單月新高 16:192022/01/07 財經 WPI創高遇疫情 餐飲漲價可望暫歇 04:102022/01/10 生活新聞 國際油價周線有望創12月中以來最佳漲幅 14:292022/01/07 財經 肥料漲聲四起！農委會：每月最高祭1.5億補貼肥料原料5成漲幅 11:052022/01/07 生活 新台幣升值 台灣通膨危機減壓 04:102022/01/10 金融．稅務 《國際經濟》2022通膨續發威 亞洲物價恐再漲 08:352022/01/10 財經 財經熱門新聞 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 美股血腥崩盤來了？本周3件大事決定生死 - 財經 超強台幣買美元？外銀：下半年可收割 - 財經 - 工商 他拒絕年薪多20萬的新工作 友超不解！網揪細節：還好沒被騙 - 財經 航運三雄今年偷偷變了 謝金河爆1支明牌：遙遙領先對手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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