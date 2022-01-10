港股前兩個交易日共彈升586點、一舉重上20日線，港股10日延續先前上漲氣勢，開高走高，早盤上漲逾百點。

恒指開高30點，上漲0.13％報23523點；截至10點10分，報23674.39點，上揚181.01點，漲幅0.77％。

國指低開不足1點報8230點；現報8317.25點，上揚85.97點，漲幅1.04％。

其他主要個股方面，阿里巴巴平開報128.8港元；現報129港元，上漲0.16％。

騰訊高開1.1％報448港元；現報451.8港元，漲幅1.99％。