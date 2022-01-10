欣陸投控（3703）於今（1月10）日公告，其法人董事代表人異動。由於大陸建設不再設董事會，因此欣陸投控於9日接獲其法人董事漢德建設通知改派代表人，現全董事長張良吉將卸任，變更為江雄。

欣陸投控於1月10日代子公司大陸建設公告，其第五屆董事與監察人。大陸建設不再設董事會，改設單一法人董事與監察人，欣陸投控與其全資子公司於9日分別當選為法人董事與監察人。

原大陸建設三席董事，包括：張良吉董事、黃金龍董事、張方欣董事，於同日卸任。

欣陸投控表示，此次調整是藉由組織扁平化與更集中的管理模式，以強化欣陸投控對子公司的監督與管理權責、簡化子公司監理與決策層級、並賦予子公司管理團隊更多的業務管理權責，落實經理人當責制度。

張良吉自2010年擔任大陸建設董事長迄今快12年，為大陸建設快速崛起的靈魂人物，推出的北中南住宅案幾乎都是膾炙人口的代表作，包括：「琢白」、「琢豐」、「寶格」、「麗格」、「鐫畫」、「鐫月」、「鐫萃」、「和陸寓邸」、「瑞序」、「豐蒔」等遍及全台主要都會區，隨著交屋入帳效應展現，近幾年獲利能力也明顯大躍進。