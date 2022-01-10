桃園機場群聚持續擴大，加上境外確診個案不斷湧入，造成國內疫情緊張，台北市聯合醫院醫師陳昶宇直批指揮中心，「不想封鎖邊境就是在走鋼索」，最糟糕的結果就是境外個案把各家醫院塞好塞滿，塞到過年前後剛好本土疫情爆發，最後大家都不用過年了，他認為，若不能做到加強邊境管制、集中管理輕症與緊縮防疫政策，「那就只能祈求上蒼賜與台灣好運了」。

陳昶宇強調，有些事不可能都皆大歡喜，若不能開源就要節流，不是加強邊境管制減少境外個案移入，不然就是要想辦法集中管理輕症個案，保留醫療資源緩衝以防本土疫情重症爆發，或加大力度緊縮防疫政策阻斷本土傳播鏈，若都沒做到，「那就只能祈求上蒼賜與台灣好運了」！

此外，中央流行疫情指揮中心宣布仍維持二級警戒，但要求運動、唱歌、拍照必須戴口罩，並不開放賣場等地方試吃，對此，陳昶宇認為，室內用餐的傳播風險比拍照、唱歌等大多了，指揮中心不敢禁室內用餐，只好拿小眾項目開刀！

陳昶宇直言，室內用餐的傳播風險，比上述行為都還要大得多，金嗓歌友會傳播鏈是唱歌造成的嗎？不是喔！「是因為高密度且通風不良的室內群聚用餐。」

他痛批，指揮中心現在擋不住境外個案，又不敢禁室內用餐，只好先拿一些小眾項目開刀，比如限制探病陪病，或是強制運動要戴口罩，根本幫助有限，且意義不大。