桃機普篩8924人結果出爐 新增1確診 累計3人染疫

桃機感染擴大，疫情指揮中心日前在桃機成立前進指揮所，衛福部醫福會執行長王必勝今日表示，桃機這兩天擴大篩檢8924人，總共3人確診，其中2人是昨日已公布的個案，現在又找到1名確診者，目前正在疫調中。

指揮官陳時中今早到桃園國際機場視察、聽取報告，王必勝指出，桃機這兩天篩檢共8924人，共有3人確診，其中2人是昨日已公布的個案，現在又找到一名確診個案，目前正在匡列疫調中，所以是目前是篩檢8924人，有3人染疫。

另外，指揮中心昨日晚間也證實，再新增1名陽性個案，為確診手推車、居服員未滿10歲的兒子，所就讀的桃園市中壢區的華勛國小，今日起停課14日，相關接觸者正在匡列、疫調中。

針對許多未滿12歲的孩童未打疫苗，接連確診一事，陳時中也坦言，這是一個專業問題，到底小孩打疫苗後，利弊之間如何，不能說有小孩染疫，就全部都打，還是需要專業判斷，國際間染疫非常嚴重的國家，也開始打5至11歲族群，但疫情情況是不一樣，那麼嚴重的疫情，打了就會利大於弊，台灣疫情的情況下，則需要統計及相關的基礎。