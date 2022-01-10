LUKA TO HIS SON!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/nOBKmLcGWK — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 10, 2022

沒想到東區龍頭公牛的連勝之路，就這樣在客場被東契奇擋住了！東契奇10日貢獻22分、14助攻與14籃板的大三元演出，幫助地主獨行俠113比99輕取公牛，也讓公牛9連勝宣告終止，不過公牛仍以26比11敗，續居東區龍頭，且領先籃網1.5場勝差。

原本打完上半場，公牛還以55比54小幅領先，但到第3節，東契奇帶領獨行俠不僅追上，甚至取得超前，來到末節更把領先差距擴大到18分之多，眼見大勢已去，公牛總教練多諾凡也在最後2分21秒就把所有主力換下，正式進入垃圾時間。

除了東契奇大三元，賈許格林與克雷伯各替獨行俠拿下18分，布朗生17分、4助攻與4籃板，芬利史密斯12分，鮑威爾10分，獨行俠目前搶下6連勝，累計22勝18敗仍居東區第5，但跟東區第4灰熊之間還有4.5場勝差，想追上還需等等。

公牛以迪羅薩20分、8助攻與4籃板表現最佳，拉文也有20分，武切維奇與懷特各有13分，朗佐鮑爾9分、6籃板、5助攻與3抄截，在結束客場之旅後，公牛接著回到主場進行3連戰，對手分別是活塞、籃網與勇士，可說一場比一場難打。