藍營選戰接連失利 趙少康表態：支持朱立倫繼續做主席

中二補選、罷免林昶佐兩戰國民黨都失利，中廣董事長趙少康今（10）早接受採訪時，認為若地方派系有不合、紛爭，必要的時候黨中央應出來協調，也說自己在這次選舉過程中有要負的責任，更表態力挺支持朱立倫繼續做國民黨主席！

趙少康表示，對於朱立倫團隊如何做決策他並不清楚，但他認為若能夠在第一時間出來還是比較好，「總是要發表看法，躲不掉的」，並指出顏寬恒得了8萬多票，罷免也有5萬多人支持，朱立倫應對這13萬人表示感謝。

對於罷免案僅差3千多票即可達到門檻，趙少康坦言選舉戰略有失策的地方，包括他自己也對這部分感到後悔，認為若能早幾天投入選戰也許狀況就會不一樣。趙少康說，如民進黨一樣，儘管內部沒整合好、派系打成一團，但對外還是一致，國民黨不論是議員、立委或公職也都應該記住，只要整合展現誠意、大公無私的一面，還是會有一定的效果，認為必要的時候黨中央應出來協調，只要公平、公正就不怕被人講。

至於各界聲討朱立倫應下台的說法，趙少康則認為他上任僅3個月就要接連面對各項選戰確實相當辛苦，「每天有很多事情發生，作為政治領袖應該要面對、克服」。除此之外，趙少康肯定朱立倫的表現，並強調「支持朱立倫繼續做主席」，說打仗本來就有勝有負，這些過程都會成為經驗，接下來的重點是如何從提名、輔選等做出改變，打好年底的2022。