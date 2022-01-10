台灣金融研訓院10日公布2021年12月TAIFRI指數為97.9，較11月下滑0.1，已連續三個月位於98左右，且顯著小於2020年2～3月疫情爆發時的數據，金研院金融研究所表示，顯示台灣金融環境風險和緩。但國內近日再度出現本土群聚事件，新一波社區感染疫情疑慮升高，銀行業需嚴密監控投資部位評價損失風險。

台灣金融環境風險放緩，TAIFRI指標研究團隊指出，主要來自2021年第四季我國出口表現優於預期表現強勁，經濟表現佳，使得整體金融風險呈現和緩。

觀察TAIFRI各構面分項，可發現12月風險值較高的「資產評價壓力」以及「傳染與蔓延」皆較11月下滑，前者下滑的主因為台股選擇權波動度大幅降低；後者則歸因於金融機構間系統風險傳染擴散的可能性下降。

然而，需注意的是，TAIFRI的第四構面「傳染與蔓延」，透露出疫情升溫，海外市場的美、中、日、歐市場風險皆上揚，尤以歐洲最為嚴峻，歐洲市場風險與信用風險出現急遽上揚，隨著感染Omicron的人數急遽成長，歐洲恐慌指數與信用風險指數雙雙突破2021年新高，美國信用風險指數亦創下2021年次高。

該研究團隊指出，我國金融市場目前暫未受到風險傳染，國內在疫情相對穩定的情況下，2021年第四季金融市場傳染風險較11月下滑且創下2021年次低，顯示系統風險在我國金融機構之間引發連鎖效應的風險趨於緩和。

由於Omicron病毒造成全球確診數大幅攀升，預估今年1月美國FOMC決策官員看法可能會產生變化，年初近期「通膨、升息、縮表、疫情、經濟」五大變數效應交織，導致國際金融情勢尚未明朗，金融市場走勢震盪情形將加劇。以國內近日再度出現本土群聚事件，新一波社區感染疫情疑慮升高，銀行業需嚴密監控投資部位評價損失風險。