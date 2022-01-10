人民幣中間價升89個基點 創逾半個月高 10:512022/01/10 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸官方10日公布人民幣兌美元中間價報6.3653，較上個交易日（7日）報6.3742元上揚89個基點，漲幅0.14％，創逾半個月新高。 10日截至10點28分，人民幣兌美元在岸價報6.3741元，較上個交易日收盤價6.3739元下跌2個基點。 人民幣兌美元離岸價報6.3808元，上漲21個基點，漲幅0.03％。 人民幣中間價貶14個基點 康和投顧預期本周指數區間17950-18450點 #上揚 #基點 #創逾 #半個月 #上個 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣在岸價收升22個基點 17:322022/01/07 財經 反聖嬰寒冬發威 廣越2021年12月營收14.87億創歷年單月新高 16:192022/01/07 財經 ABF強勢歸來 美銀初評景碩喊買 22:312022/01/06 財經 新台幣名目有效匯率指數 創新高 04:102022/01/07 金融．稅務 玉晶光去年12月營收 寫歷年同期新高 16:592022/01/07 財經 《半導體》台積高處不勝寒 13日法說矚目 12:162022/01/06 財經 《國際經濟》美國12月新增就業可望倍增 全年估創新高 15:572022/01/07 財經 《商情》反應成本 國內沙拉油調漲 10:002022/01/08 財經 《紡纖股》寒冬暖業績 廣越上月營收創同期新高 15:402022/01/07 財經 《美股掃瞄》聯準會放「鷹」 那指創11月最大跌幅 09:092022/01/06 財經 《電子零件》散熱材料市況熱 騰輝-KY今年續旺 08:012022/01/10 財經 財經熱門新聞 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 美股血腥崩盤來了？本周3件大事決定生死 - 財經 超強台幣買美元？外銀：下半年可收割 - 財經 - 工商 他拒絕年薪多20萬的新工作 友超不解！網揪細節：還好沒被騙 - 財經 航運三雄今年偷偷變了 謝金河爆1支明牌：遙遙領先對手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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