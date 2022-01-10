大陸官方10日公布人民幣兌美元中間價報6.3653，較上個交易日（7日）報6.3742元上揚89個基點，漲幅0.14％，創逾半個月新高。

10日截至10點28分，人民幣兌美元在岸價報6.3741元，較上個交易日收盤價6.3739元下跌2個基點。

人民幣兌美元離岸價報6.3808元，上漲21個基點，漲幅0.03％。

人民幣中間價貶14個基點
康和投顧預期本周指數區間17950-18450點
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