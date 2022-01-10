國民黨在立委罷免與補選遭民進黨雙殺，國民黨主席朱立倫第一時間未出面負責，引發外界砲轟，甚至有聲音稱要讓前高雄市長韓國瑜取代朱立倫。對此，新北市長侯友宜表示，現階段以防疫最重要，我們不要氣餒，好好的努力，為國家為人民努力做事才是最實在的。

侯友宜說，防疫是全民關心的，要把防疫做好，大家最在乎的是能不能過一個好年，我們好好做事，做好才能贏得民意的選擇，唯有努力做事，現階段將防疫做好才是最重要的本分，他是新北市長，新北又在桃園隔壁，全力守好這一波防疫，讓新北市民好好過年，才是他最重要的事情。