張姓女子見隔壁雅房鄰居的女友常來留宿，疑不滿對方叫床聲太吵，2人在公用客廳、走廊碰面時，張女憤而嗆對方「年紀輕輕，該玩的都玩了」，還說對方「太騷了」，對方憤而提告。台北地檢署依公然侮辱罪起訴張女。

起訴指出，張女承租北市中山區某雅房，不滿隔壁鄰居的游姓女友常來留宿，於去年5月21日晚間，在該雅房的公用客廳、走廊，對游女嗆聲「這裡不是HOTEL」、「年紀輕輕，該做的該玩的都玩了」、「太騷了」，游女報警提告。

檢方調查後，認為張女言論足以貶損游女人格尊嚴與社會評論，依公然侮辱罪起訴張女。