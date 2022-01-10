第79屆金球獎（Golden Globe Awards）因主辦單位在去年連續爆出各種負面新聞後，遭到不少媒體及明星聯合抵制，使現場除了工作人員外，沒有一位明星願意到場參與。而在去年下半年橫掃全球的南韓夯劇《魷魚遊戲》，不僅捧紅了劇中的演員，這次的金球獎頒獎典禮中也奪下了「最佳男配角」獎。

由Netflix出資製作的影集《魷魚遊戲》，因劇情緊湊、故事內容又考驗著人性，引起全球影迷的熱烈討論，也因此入圍「第79屆金球獎」頒獎典禮的多個獎項。其中飾演關鍵人物「001」的76歲資深演員吳永洙，憑著精湛演技奪下「最佳男配角獎」，男主角李政宰這次雖打破紀錄成為第一位入圍「金球獎視帝」的南韓演員，但最後仍輸給了《繼承之戰》的傑瑞米史壯。

事實上，原本被視為「奧斯卡風向球」的金球獎頒獎典禮，卻因為主辦單位「好萊塢外籍記者協會」（HFPA）從去年5月開始接連爆出性騷擾、收賄、種族歧視等各種醜聞，引起Netflix、Amazon、華納等多家媒體公司發聲抵制，湯姆克魯斯（Tom Cruise）更氣得退回過去三座獎座，不少大咖明星也跟進抵制，不願出席頒獎典禮。

而《魷魚遊戲》的主要演員，自李政宰透過韓媒發出聲明宣布不參加金球獎之後，其導演黃東赫以及入圍男配角的吳永洙等人，也都以「考慮新冠肺炎疫情擴散與當地隔離」等狀況，決定不參加頒獎典禮，讓第79屆金球獎成為史上最冷清的一年。