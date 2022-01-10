搭乘高鐵及台鐵的民眾，可利用5大接駁轉乘進入會場。（台中市警第五分局提供／張妍溱台中傳真）

警方呼籲，當天若未搭乘接駁轉乘，參加演唱會的粉絲們，請遵守號誌行駛、依序前進，勿心急。（台中市警第五分局提供／張妍溱台中傳真）

五月天將於1月15、16、21、22、23日，5天晚上於台中洲際棒球場舉行「好好好想見到你」Mayday Fly to 2022演唱會，台中市警方公布演唱會周邊交管及疏運措施，建議參加民眾搭乘大眾運輸工具，並利用5大接駁點，轉乘進入會場。

台中市警第五分局表示，五月天演唱會共5場，估計每場約2萬多人將湧入洲際棒球場周邊，搭乘高鐵及台鐵的民眾，可利用5大接駁轉乘進入會場，包括高鐵台中站、秋紅谷（朝馬轉運站）、水湳經貿園區（替代停車場）、捷運松竹站、台鐵台中站等處停車轉乘接駁車進入會場。

警方指出，當天交通疏導管制措施，包括，道路管制範圍四平路（環中路–昌平路）、洲際路（昌平路-四平路）、瑞昌街（昌平路-洲際路）、洲際二街（昌平路-洲際路）、豐樂一街（環中路-昌平路）、洲際一街（洲際路-昌平路）、榮平街（洲際一街-四平路）及崇德十九路（崇德路-昌平路），同時開放崇德路東側重劃區道路路邊空間供車輛停放。

警方提醒民眾，當天演唱會場周邊除立體停車場外，將不提供小客車集中停放場域；機車族也請注意，洲際棒球場周邊人行道均禁止停車，警方當天將在現場加強執法取締。

警方呼籲，五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2022演唱會，會場周邊均交通管制，當天若未搭乘接駁轉乘，參加演唱會的粉絲們，請確實遵守號誌行駛、依序前進，勿心急。