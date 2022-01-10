台積電（2330）因上周五ADR重挫3.87％，今（10）日一早股價最低回測627元大跌7元，隨後傳出12月營收報佳音有望創高，市場特定買盤點火，股價急拉翻揚、大漲，至10點過後愈拉愈高，最高衝上644元大漲17元，等於對台股加權指數拉抬了將近150點，台股也從一回測萬八整數關卡到18200點之上。

台積電今天日早股價急速跌破10日線約630元位置，不過，由於短短的4個交易日內，股價從669元跌到627元，跌了42元，跌勢頗深，因而，在股價摜破10日線之後，逢低買盤湧進，隨即強勢彈升行情。

證券業人士認為，台股今天在台積電測底後反彈攻堅下，指數有望在萬八關卡暫時穩住，接下來市場密切觀察今天台積電公布的12月營收數字，以及13日台積電及大立光蘋概雙王法說會內容，若釋出正向訊息，預期將對目前股價整體仍呈現落後的蘋概股有所激勵。