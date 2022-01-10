勞動部10日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前總計有1797家事業單位實施，實施人數9488人，與上周相比，大減逾8700多人。勞動部解釋，這一期無薪假大幅減少，確實有部分好轉，例如製造業減少約1200多人，但大環境沒有改變的情況下，主要與勞資協商新一期的無薪假有關，例如支援服務業（旅行社）、運輸及倉儲業等，預計下周會增加約2000多人。

勞動部3日公布實施家數計2605家，實施人數1萬8272人，這一期家數減少808家，人數減少8784人，而多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

從行業別來看，在這一期減少人數最多的行業為支援服務業，短短一周減少了242家、2540人，其次住宿及餐飲業，減少了106家、2081人，第三為製造業，減少56家、1840人，第四是批發及零售業，有168家停止實施無薪假、905人，第五則是運輸及倉儲業，減少46家、人數減少770人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛解釋，整體而言，受到COVID-19疫情影響的大環境沒有改變，這期無薪假大幅減少，主要是與與勞資協商新一期的無薪假最有關，預期支援服務業（旅行社）、運輸及倉儲業這兩部分，與勞工完成文件簽署之後，這兩行業都會慢慢增加，預計下周會增加約2000多人。

但值得注意的是，製造業、批發及零售業則是好消息。黃維琛指出，製造業中的民生工業，減少11家事業單位、停止實施919人之後，大部分都會恢復正常工時，而住宿及餐飲業減少逾2000人中，空廚、團膳業者也因應過年前的年菜、尾牙銷售旺季，1月暫停實施無薪假；至於後續會如何發展，勞動部也會密切注意發展。