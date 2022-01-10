今年2月的北京冬奧將會出現首位「非二元者」參賽選手，「他們」是美國花式滑冰選手勒杜克（Timothy LeDuc）。非二元性別者拒絕承認自己是男是女（也不是跨性別），這族群要求自己的第三人稱被書寫成「他們」而不是第三人稱單數慣用的「他／她」。

勒杜克與女性搭檔凱恩葛利柏（Ashley Cain-Gribble）9日贏得美國錦標賽雙人滑冰冠軍，取得北京冬奧門票。勒杜克非常自豪，賽後向美媒NBC表示：「我不希望大家只說我說是首位在體育界取得成功的非二元者，我希望傳達的訊息是酷兒族群（反傳統性別者）也能在體育界取得成功。我們一直都是體育界的一分子，只是沒有每個人都公開承認而已。」勒杜克2019年奪冠時還是gay（男子選手），現在轉成非二元選手。

雙人滑冰項目必須是一男一女組隊，勒杜克仍在比賽中充當男性運動員的角色，因此不像其他跨性別者（主要是男跨女）那樣帶來巨大爭議。

美國官員決定對北京冬奧採取外交抵制，參賽選手拒絕談論中國大陸的政治問題，唯有勒杜克對《今日美國》說：「我們都知道發生在維吾爾人身上的可怕事情，我在某個地方讀過報導，那裡有二次世界大戰以來最大的集中營，這是正在我們眼前上演的違反人權行為。」

雖然勒杜克對新疆問題很有意見，這不影響「他們」參加北京冬奧。勒杜克坦承自己對新疆的狀況無能為力，「他們」所能做的就是好好監督美國國內的人權問題。勒杜克同時批評美國對跨性別人權的壓迫（超過20個州正加強限制跨性別學生參加體育賽事），並支持墮胎屬於人權之一。