國內近期COVID-19境外移入案例暴增，其中自美國輸入佔比相當高，然而美國至今仍未被列為「重點高風險國家」遭各界痛批。行政院長蘇貞昌今(10)日受訪回應，只要高風險的國家都會通通列入，沒有對某國特別好或特別不好。

國際新冠疫情嚴峻，近日境外移入案例暴增，其中自美國入境確診數佔比相當高，但美國卻未被列為「重點高風險國家」，遭到外界強烈的批評，認為許多政策碰到美國就轉彎。

因應春節前為郵寄高峰，行政院長蘇貞昌今日抵達臺北郵件處理中心，視察國際包裹針對非洲豬瘟的檢疫措施狀況。

媒體聯訪問到，未將美國列為高風險國家，台北市長柯文哲強調這是奇怪的政策，新北市長侯友宜也說應明確列出高風險國家名單，政府為何不單列美國？

蘇貞昌僅表示，國際疫情嚴峻，所有國家只要有高風險都會列入，我們沒有對某國特別好或特別不好。

至於疫情嚴峻下，防疫措施是否加嚴？蘇貞昌說，自己今早主持擴大防疫會議，台灣雖然相對平安，但是境外移入增加我們很大的負擔，現階段必須要嚴守國門，讓疫情不會進入社區，指揮官陳時中會再向國人宣布。

蘇貞昌表示，返鄉過年是人情，但因為國外疫情風險很高，機場職員、防疫車隊、保全人員、海關工作人員都非常辛苦，國人返國務必要遵守相關規範，而且有打疫苗後，重症與死亡率大為減少，加上現在疫苗量夠，品項也夠，鼓勵國人去施打第二劑、第三劑，1922預約平台也會重啟，指揮中心會和大家來報告。