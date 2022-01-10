北市某補習班高姓負責人，去年利用對10歲女童一對一授課機會，以雙臂環抱她胸部，還將女童坐在他大腿上拍照，趁機襲胸、偷摸大腿及屁股，事後女童告知母親，母親憤而報警提告。台北地檢署依性騷擾罪起訴高男。
起訴指出，高男是某補習班負責人，去年4月5日上午，高男對1名10歲女童進行一對一授課，趁女童不及抗拒，以雙臂環繞她胸部，將女童往其身邊拉，將女童坐在他大腿上拍照。
高男卻趁機對女童襲胸、還偷摸她大腿及屁股股，稍後始放開女童，事後女童告知母親，母親報警提告。
北市某補習班高姓負責人，去年利用對10歲女童一對一授課機會，以雙臂環抱她胸部，還將女童坐在他大腿上拍照，趁機襲胸、偷摸大腿及屁股，事後女童告知母親，母親憤而報警提告。台北地檢署依性騷擾罪起訴高男。
起訴指出，高男是某補習班負責人，去年4月5日上午，高男對1名10歲女童進行一對一授課，趁女童不及抗拒，以雙臂環繞她胸部，將女童往其身邊拉，將女童坐在他大腿上拍照。
高男卻趁機對女童襲胸、還偷摸她大腿及屁股股，稍後始放開女童，事後女童告知母親，母親報警提告。
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