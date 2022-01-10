新北市鄰近桃園，防疫措施連帶升級，新北市長侯友宜今上午前往「大潤發土城店」瞭解大賣場各項防疫與人流管制措施，要求業者落實消毒、人流管制與暫停試吃措施等規定。（蔡雯如攝）

桃園機場群聚感染效應，中央流行指揮中心已宣布Omicron變種病毒進入本土社區，全國第二級防疫警戒維持至1月24日。新北市鄰近桃園，防疫措施連帶升級，新北市長侯友宜今上午前往「大潤發土城店」瞭解大賣場各項防疫與人流管制措施，要求業者落實消毒、人流管制與暫停試吃措施等規定。

因應二級警戒、疫情升溫，新北市政府9日起規定營業場所除了要落實實聯制、量測體溫與配戴口罩等防疫規定外，也增加人流管制與暫停試吃措施等加強防疫措施。經發局長何怡明表示，板橋大遠百、大潤發、家樂福等百貨賣場，近日稽查人員皆陸續視察，賣場均持續落實相關防疫措施，顯示業者並未因疫情舒緩而鬆懈。

侯友宜今到賣場員工作業區、賣場區域視察，他表示，距離農曆過年仍有3周，民眾大多已到各大賣場、超市進行年節採買，大量人群進入密閉場所時，相關防疫措施必須作到位，他視察賣場各人員消毒作業都有落實，賣場人員也有約97％人員接種2劑疫苗，除了呼籲沒有完整接種的人員要落實快篩外，也呼籲業者一定要注意容留人數，嚴格控管，避免群聚，並加強環境清消頻率、全面停止試吃，圍堵疫情。

侯友宜也呼籲，百貨、賣場、超市及超商等業者與市府並肩作戰，配合落實相關強化防疫措施，並落實健康監測自主管理，也請市民配合業者做好防疫，盡速接種疫苗，渡過這次疫情危機。