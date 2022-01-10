疫情帶動2021年全球數位轉型加快，多檔網通股營收也有登頂表現，包括智易(3596)、智邦(2345)、中磊(5388)、啟碁(6285)等多檔全年營收均寫下歷史新高，展望2022年，網通升級潮持續發酵，加上缺料問題舒緩，多家網通股已表示，訂單已經看到今年年底，營運欲小不易。

2021年疫情帶動居家辦公、遠距教學需求急攀升，對於傳輸量、速度的要求也更勝以往，也加快全球數位轉型的腳步，網通產業業理所當然直接受惠，也有多檔個股營收創高股，只是去年網通廠飽受缺料之苦，尤其是關鍵主晶片，期間交貨週期一度高達70周，目前也平均為52周，假設若於缺料來攪，網通個股營運勢必更加有戲。

智邦去年12月營收67.2億元，年增加6%，月增加25.5%，寫下單月新高；去年第四季營收171.45億元，季增加12.8%，年增加9.2%，為單季歷史新高；累計2021年營收596億元，年增9.4%，創下歷史新高。

智易去年12月營收30.8億元，月減少3%、年增加13.1%；去年第四季營收95.86億元，季增加1.1%、年增加5.1%，單季營收寫下歷史次高；累計去年全年營收382.4億元，年增加13.3%，創下歷史新高。

啟碁去年12月營收69.55億元，月增加10%，年增加17.2%，連2個月創歷史新高；累計第4季營收190.53億元，季增加10%，年增加11.4%，亦創單季新高；累計2021年營收672.3億元，年家增7.3%，創歷史新高。

中磊去年12月營收為50.5億元，較前年同期大幅成長53%，為單月營收歷史新高；累計2021年第四季營收達132億元，創單季營收新高，季成長19%、年成長25%；累計2021年全年營收達439.1億元，年營收361億元，年成長22%、營收亦創歷史新高紀錄。

進入2022年，全球在5G持續發酵下，物聯網、WiFi等需求將急速攀升，網通股持續看好，目前預估缺料有機會在上半年前獲得舒緩，屆時除去年所遞延的訂單浮現外，升級潮也將帶動網通產業持續動能強勁。