美國聯準會偏鷹派的會議記錄與不如預期的就業數據激起市場震盪，股市紛紛下挫，美國公債殖利率更彈升至1.77％，美元走跌，而富達表示，目前全球景氣循環仍偏向下行，近期固定收益金融商品或多重資產再受到關注。

美國聯準會會議紀錄表示，考量就業市場與通膨情勢，聯準會可能比預期更早升息，目前市場預估聯準會最快於2022年上半年即啟動升息，縮減資產負債表的時間則可能落在2023年。富達表示，貨幣政策的擔憂可能在短期間仍會主導市場走向並引發資產的重新配置，投資策略上偏向能因應投資人降低風險趨勢，且能應對殖利率上揚的資產類別。

近期固定收益金融商品或多重資產再受到關注。儘管法人認為目前投資環境仍是「股優於債」，但根據近週資金流向顯示，債券基金也呈現買超，美國高收益債已連5周買超，單周買超6.5億美元；歐洲高收益債連2週買超，單周買超3.8億美元；亞洲高收益債連15周買超，單周買超777萬美元。

至於新興市場美元債也轉為買超，單周買超4.2億美元；新興市場當地貨幣計價債連2週買超，單周買超1.6億美元。

富達表示，目前全球景氣循環仍偏向下行，富達經濟循環追蹤指數（FLI）也顯示經濟仍維持在負面且持續惡化的象限，但有些跡象顯示出惡化持續減緩中，似有觸底跡象。3個月的FLI減速可能會以很快的速度穩定下來，但須持續觀察Omicron對經濟復甦的影響。