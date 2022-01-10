南韓女星金泰希、全智賢都是公認的天然美女，應該很少人敢說比她們漂亮，不過韓國某論壇最近有一篇「自稱比金泰希和全智賢更漂亮的女人」之文章被瘋傳，大批網友看完都認同「這個女人」確實比金泰希、全智賢還要美麗！

原來這篇貼文的內容是2017年金喜善上JTBC綜藝節目《認識的哥哥》，被主持人姜虎東問：「在金喜善、金泰希和全智賢當中，誰最漂亮？」金喜善毫不猶豫地選擇自己，接著解釋：「雖然她們都很漂亮，但我算比較早出道的…。」超幽默的回答讓其他來賓都笑翻，姜虎東也肯定金喜善的高顏值，認為她的外型確實讓其他明星都自嘆不如。

該節目片段再度被翻出並廣傳，引起韓國網友熱烈討論：「看標題想說是誰這麼大膽…結果是金喜善，那就只好認證了」、「金喜善即使剃光頭髮也會很漂亮」、「金泰希有化妝和牙齒矯正，但小時候看過金喜善演的電視劇《春香傳》（춘향전），連女人都成為忠實粉絲，真的是韓國美女」、「金喜善有一張非常漂亮的臉蛋，還有幽默感。」

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今年將44歲的金喜善，曾透露保養祕訣，洗臉時使用氣泡水，由於肌膚是乾性，她常在冬天全身抹頂級的橄欖油，呵護每一吋皮膚；接拍廣告或新戲前，還會採取三日蜂蜜斷食法將身材調整到最佳狀態。