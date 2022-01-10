根據房仲業者所做的網路調查發現，2021年房市新聞中，最受民眾關注的是「7月實施的房地合一2.0」，緊追在後的就是「房價上漲」話題，皆獲得4成以上受訪者的認同。

中信房屋歸納去年備受矚目的房地產新聞進行網路調查，得票數顯示，民眾對房市要聞在意的重點多集中在與荷包相關的稅制與房價，得票數最高的是「調整房地合一稅稅率適用期間（房地合一2.0）」，得票率46%；其次是「原物料上漲房地產通膨超有感（房價喊漲）」，得票率43%；第3是「央行以特定條件限縮貸款（選擇性信用管制）」，得票率30%；第4與第5則為「實價登錄2.1」與「疫情漸趨緩房地產交易由低轉高」，票率分別為24%與16%。

其他的重大話題還有「科技業設廠帶動當地房市」以及「住宅大火事件」等話題。

對於房地合一2.0消息為何成為大眾最關注的焦點，中信房屋研展室副理張漢超表示，房地合一表面上是擁有房屋者才會在意的話題，但由於該稅制牽涉適用對象及出脫時間點的層面，因此無論是對現有屋主，或是打算入市置產的消費者都會造成一定的影響，關注程度自然不低。

張漢超指出，去年下半年物價壓力浮現，民眾對價格變動已相當敏感，因此當房價上漲消息一出，相關討論自然不低，且房地產總價遠高於其他商品，因此當房價走高時，消費者通常會有兩種心態，一是覺得「購屋成家已遙不可及」的感受，二是抱持「早買早享受，晚買找罪受」的想法，趕緊入市，因此，網路上各類討論的觀點都有，房價話題也因而總是歷久不衰。

張漢超說，房地產單一事件往往會隨著時間的發展而逐漸淡化，因此雖然住宅大火事件、科技大廠帶動區域房市、房地產交易量都是產業面重要的話題，不過從要聞得票分布還是可以看出多數受訪者仍對於和自己最切身的議題最為關心，以目前的社會氛圍來看，消費者最在意的還是關乎自己荷包相關的話題，畢竟這是最實際，也是每個人每天需要面對的現實。