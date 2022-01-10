中市立委第二選區補選由民進黨林靜儀勝出，她10日謝票首站行程安排在大肚區。（陳淑芬攝）

中市立委第二選區補選由民進黨林靜儀勝出，對於能勝選原因她今天表示，選民期待改變，當初立委陳柏惟能勝選及罷免案的不同意票數就是證明選民期待改變，她這次能勝選是因為民進黨及基進黨是團結，團結才能對選民負責、才能讓選民認為是可期待的。

中市立委第二選區補選由民進黨林靜儀以7千多票大幅勝選，今天上午謝票首站行程安排在大肚區，她在萬興宮集結出發前受訪指出，在選舉過程中她並未特別去想「做什麼事會贏？」、「會贏多少票？」，估票、民調其他決策單位在做。

林靜儀說，民主政治及政黨政治會越來越成熟，家族型地方服務模式要慢慢轉成政黨型服務，各政黨都會面對的問題是越來越多的選民不太有所謂政黨主張，而是看政見、政治表現及立場。有些政黨在選前估算政黨實力及票數與結果都不同，有很多沒預估到的選票，這是民主成熟、地方選民越來越成熟的表現。

林靜儀表示，候選人是最重要的要讓選民知道為何要來做事？會做什麼事？政黨也要更清楚呈現政黨的立場，負責任督導推出的候選人，感謝選民的支持。