金融市場不確定性猶存，但景氣復甦態勢延續，特別股具備主要發行產業基本面佳、收益優勢、評價具吸引力等三大優勢，股債特性兼具，續獲市場青睞，指數維持穩健上揚，近一月全球特別股指數上漲2.91％，過去一年表現也是收益資產中相對突出資產類型，累積漲幅超過7％，特別股基金近一個月全數正報酬，表現不俗，續為穩健投資首選。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，雖然先前特別股曾經受到新變種病毒疑慮，及聯準會政策態度轉變，表現受壓抑，但隨市場風險情緒改善，回到穩健上升軌道。後市特別股基於三大優勢，可望持續吸引資金回流配置。

產業面來看，景氣持續改善，抵押品價值回升，及不良貸款率低，顯示銀行資產品質持續改善，現階段銀行坐擁過剩資本，一級普通股資本率仍明顯高過法規要求，即使面臨景氣動盪風險也有足夠資本因應，整體企業體質穩健，所發行的特別股品質無虞。

邱郁茹指出，聯準會態度轉鷹，然資金並未顯著流出特別股，其穩健股息優勢對於市場資金仍具吸引力，加上其息收水準在主要固收資產中相對較佳。且過去在利率走升環境下，高息資產表現相對突出，觀察2000年以來面對利率上升期間，特別股多維持正報酬表現，可見利率上升對特別股並不形成趨勢性影響。

就評價面來看，現階段特別股利差與高收益債相近，過去當特別股利差擴大至高收益債水準，之後皆有收斂機會，暗示現階段特別股評價仍具吸引力，仍有助吸引資金配置基本面、收益與平價皆具優勢的特別股，後市表現可期。