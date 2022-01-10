疫情來襲，宅經濟概念股夯！興櫃遊戲股方舟（6611）10日最高價攻上23.65元，較7日均價12.53元飆漲88.75％，開盤9分鐘就觸及熔斷機制，股價「漲到熔斷」。

桃園國際機場疫情群聚感染「連環爆」，目前已有多所國小、國中預防性停課，「宅經濟」題材再發酵，遊戲股受惠旺季加元宇宙題材助攻，自集中市場一路「紅」到興櫃。

方舟為遊戲股辣椒轉投資之公司，主要以手機遊戲代理營運業務為主，上周股價漲幅就高達46.89％，7日均價攻抵12.53元，股價10日續揚，最高價達23.65元，創2020年8月底來新高價；成交量也爆出14.51萬張大量、成交金額達273.44萬元，雙雙改寫歷史新高，呈現爆量大漲態勢。

此外，母公司辣椒也「強強滾」，10日股價盤中漲幅近6％，最高價一度衝上94.3元，創下逾七年新高；而同樣在興櫃市場的遊戲商碩辣椒，目前漲幅也逾6％，最高價衝擊30元整數大關，登去年11月來新高。