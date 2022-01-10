電動車受到主要政府持續支持，並提出嚴格的排放規範，及燃油車逐步退場時程，研究機構對全球電動車市展望抱持更樂觀的看法，預估2020～2025年銷量年複合增長率（CAGR）將達45％，2025年銷量可望達2000萬輛，且滲透率20.9％，凸顯2022年電動車穩定向好，有利布局相關基金。

投信業者表示，根據大陸全國乘用車市場信息聯席會最新預估，2022年新能源汽車銷量將暴增，有望突破600萬輛，年增超過70％，主因為官方2022年對新能源汽車補貼，將較去年減少30％，也是補貼政策最後一年，在搶搭補貼末班車效應下，外界預估大陸新能源車銷量將大增。

日盛投信投資團隊分析，在全球主要國家政策支持及半導體產業帶動下，2021年NYSE全球自動駕駛及電動車指數交出27％漲幅，更勝Nasdaq人工智能及機器人指數、MSCI世界指數表現。至今全球已有超過20個國家訂定汽車電氣化或燃油車禁售令，目標時程落在2025～2050年之間。

第26屆聯合國氣候峰會COP26中，100多個國家簽署協議，目標為控制未來升溫上限至攝氏1.5度，同時也成為全球首個逐步減少「煤炭」使用量計畫的協議，其中COP26本涵蓋四大主軸，減少煤炭使用、甲烷排放量、加速傳統燃油車轉型至電動車等，進入2022年，電動車市增量可觀。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，根據大陸最新發佈的政策，2022年將保持現行購置補貼技術指標體系框架及門檻要求不變，政策堅持平緩補貼退坡力度和節奏，原則上2020～2022年補貼標準分別在上一年基礎上減10％、20％，消費者對新能源的認可度仍在大幅提升，隨著車市規模效應提升，成本不斷下降而補貼延續，預計2022年有較強的增量動力，電動車銷量增量可觀。

日盛全球智能車基金研究團隊強調，歐美陸等主要經濟體官方，集中訂定2030～2040年禁售燃油車，及嚴格限制燃油車二氧化碳排放量，加上2022～2023年隨著晶片供應問題改善，電動化進程超預期，整體汽車零組件供應鏈未來二年獲利前景將持續看好，包括AI、數據中心及電動車等具備長線趨勢的族群。