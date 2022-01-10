上銀、直得及全球傳動三家傳動系統元件廠2021年持續接獲半導體、自動化設備、電子、5G相關產業、醫療或工具機等產業訂單，2021年12月及2021年合併營收均報喜。上銀及全球傳動兩公司2021年合併營收均改寫歷史次高；直得2021年12月及全年度合併營收，雙雙締造史上新高，2021年營收表現優於工具機廠。

上銀因應大陸經濟成長趨緩，客戶下單速度放緩，歐美及日韓等市場復甦的趨勢，第四季調整出貨策略，增加對歐美子公司出貨量，以便2022年第一季交貨給歐美客戶，這部分尚無認列營收。上銀上週四(6日)率先公布2021年12月合併營收20.22億元，年減5.02％，雖是2021年單月營收首度衰退，卻是同期第三高；2021年合併營收攀升至272.65億元，年成長28.21％，創歷史次高。

直得生產微型及大型線性滑軌為主，接獲半導體及自動化設備等產業訂單，目前訂單能見度3～4個月，2021年12月合併營收1.54億元，年成長17.37％；2021年合併營收18.57億元，年增幅34.38％。

全球傳動生產滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件及單軸機器人，其中傳動系統元件目前訂單能見度維持4～5個月。全球傳動2021年12月合併營收2.84億元，年成長5.34％，創同期新高；2021年合併營收32.86億元，年成長19.90％，改寫同期次高。