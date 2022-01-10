中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中10日上午視導桃園機場登機檢疫2.0專案，勘查長程旅客採檢整備情形。陳時中日前表示將針對長程航班旅客入境篩檢，檢驗陰性後才前往防疫旅宿，陽性則直接前往醫院。

他10日上午指出，11日起開始實施，會在還沒有入境之前就可以把一定的病人篩檢出來，讓確診者在還沒有跟國人接觸前就阻絕，可以直接往外送。他相信可以阻絕一定比率，對大廳、防疫計程車、清潔人員、防疫旅館都會有幫助。雖然麻煩需要機場公司配合、行政流程改變，但下禮拜有非常大量的國人返台，這是很重要的任務，會增加安全性。

醫療應變組副組長王必勝則表示，這兩天篩檢了近8924人，有3位確診，其中2個9日已經報告過，新增1人正在疫調中。

至於，近日新增的確診者包含無法接種疫苗的孩童，是否會開放小朋友接種疫苗？陳時中則表示，不能說有小朋友染疫就全部來打，但有部分染疫嚴重國家也開始針對5-11歲的孩子接種疫苗，仍需要以台灣疫情的狀況來判斷接種疫苗是否是利大於弊。