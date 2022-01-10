年輕情侶到新北市碧潭踩天鵝船，竟遭天外飛來魚鉤直接勾進小腿肉。（翻攝Dcard）

26歲林姓女子與男友9日下午6時許，前往新北市碧潭風景區踩天鵝船，卻遭29歲劉姓釣客的魚鉤勾傷小腿，男友將事發過程及照片上傳到Dcard並報警提告，警方今（10日）約談劉男案到案，訊後依傷害罪嫌將劉男函送法辦。

據悉，林女與男友前往碧潭風景區踩天鵝船，過程中突然有一個魚鉤從水面下彈飛上來，魚鉤勾入林女左小腿，所幸魚線已斷裂，林女送醫後由醫護人員協助取下魚鉤。

林女的男友在Dcard上寫下，天氣好去碧潭踩天鵝船，結果踩到一半還在河中間時，「咻」的一聲就感到有小腿有疼痛的熱感，小腿已經腫了一包瘀血。

他提到，女友更嚴重然後整個魚鉤倒勾進小腿肉裡面，才看到旁邊有人在岸邊一旁釣魚，對方還想說鉤子有反應大魚上鉤，因魚鉤整個倒勾進小腿肉， 還好當下線已經斷掉了，不然拉扯下更加傷口會更嚴重。

男子更質疑：「碧潭這樣一個適合家庭旅遊的好地方，當時我們附近也有很多家庭帶著小孩子踩天鵝船，若下次魚鉤鉤到其他部位呢？臉部，或者小朋友的眼睛，區域規劃問題才會受到重視？」。

警方今（10日）約談劉男案到案，訊後依傷害罪嫌將劉男函送法辦。新北市觀光旅遊局表示，業者有保險，第一時間也協助救援，並且表示會負起責任。

觀光旅遊局表示，碧潭是水域遊憩活動友善的場域，不過為了遊客的安全，重申並要求業者管制並宣導安全範圍，要在安全範圍內也就是渡船頭和碧潭攔水壩之間活動。除了要求業者，也會請保全加強巡邏。