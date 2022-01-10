界面新聞報導稱，日本和美國正尋求限制半導體、人工智慧等技術出口。

日本《讀賣新聞》今(10)日援引多名消息人士稱，日本和美國政府正在共同制定一個框架協議，以限制有關國家安全的敏感技術的出口。

報導稱，兩國就技術的海外出口制定規則，這些技術可能包括半導體製造設備、量子密碼術和人工智慧。

此外，日本和美國還打算在這個議題上與包括歐洲國家在內的盟國進行協調。