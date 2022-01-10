日美擬限制半導體、人工智慧等技術出口 11:262022/01/10 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本媒體報導稱，日本和美國正尋求限制半導體、人工智慧等技術出口。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 界面新聞報導稱，日本和美國正尋求限制半導體、人工智慧等技術出口。 日本《讀賣新聞》今(10)日援引多名消息人士稱，日本和美國政府正在共同制定一個框架協議，以限制有關國家安全的敏感技術的出口。 報導稱，兩國就技術的海外出口制定規則，這些技術可能包括半導體製造設備、量子密碼術和人工智慧。 此外，日本和美國還打算在這個議題上與包括歐洲國家在內的盟國進行協調。 防尖端技術外流陸 美日擬設新框架 閎康攻異質整合 營運季季高 #技術 #人工智慧 #日本和 #半導體 #出口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 廣東前11月外貿進出口7.47兆人民幣 已超2020全年 10:462022/01/09 兩岸 操盤心法－CES新科技應用繽紛多彩 半導體受惠多 04:102022/01/10 證券．權證 北京冬奧賽事 應用70項新技術 04:102022/01/09 焦點新聞 CES消費電子展 新科技護健康 04:102022/01/10 時尚消費 工研院 開辦AI系列課程 04:102022/01/10 投資理財 《半導體》家登Q4營收季增逾7成 2021全年創高 09:262022/01/10 財經 東大師生光雕投影 再現部落歷史 04:102022/01/10 地方新聞 陽明交大攜手台灣世曦促產學合作 04:102022/01/10 財經要聞 維豐擴建新廠 躍橡塑膠最佳夥伴 04:102022/01/10 產業特刊 《半導體》易華電去年營收寫次高 Q1淡季保守看 10:342022/01/10 財經 再生醫學技術研討會 APMEO明舉行 04:102022/01/10 投資理財 兩岸熱門新聞 孫亞夫：二十大後 大陸對台或有新部署 - 焦點新聞 - 旺報 新疆反恐戰將彭京堂接掌駐港部隊 強力維穩意味不言可喻 - 兩岸 「雙減」政策發威 新東方營收少8成 辭退6萬員工 - 兩岸 樂山大佛流淚令人憂心 專家會診指佛像臉花鼻黑源於四川水患 - 兩岸 哈薩克鎮暴 中國從旁觀轉支持 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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