MCU(微控制器)設計廠應廣(6716)去年第四季淡季不淡，營收寫下歷史單季次高，展望2022年，MCU應用面增廣下，市場看旺，加上產能緊張，目前訂單能見度已達今年上半年。

應廣去年12月營收8260.9萬元，年成長近34%；累計去年第四季營收將近2.48億元，年成長約30%，為歷史次高紀錄；累計2021年全年營收達9.66億元，年成長41%。

去年第四季市場對MCU產業的雜音增加，包括終端產品價格回落、上游晶圓成本續漲可能難以轉嫁下游客戶、通路囤貨漸增等等，但從應廣第四季營收仍續創歷史次高、且與第二季的旺季營收相當來看，顯示市場需求持續暢旺。

展望後續市場發展，目前產業環境仍是晶圓代工產能緊俏，惟訂單能見度已經看到2022年上半年。在產品應用方面，除了日常生活所需要的各式各樣家電及消費性電子產品，以及遠端辦公、資料中心所需要的電腦系統相關配備對MCU的需求外，應廣積極佈局在智能手環手錶、電動車充電樁、感應技術等相關領域的應用產品，將陸續在2022年產生明顯效益。

應廣董事長唐燦弼表示，今年晶圓產能的取得將有相當幅度的成長，得以確保出貨順暢；同時，強化產品組合，鞏固優質毛利率；全力佈局未來具成長性領域的產品線。