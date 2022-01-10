美吾華集團2021年全年度營收出爐，美吾華(1731)、懷特(4108)、安克(4188)全年度營收成長21%、84%、34.2%。

美吾華表示，受惠於美吾髮事業部的線上線下整合有成，以及醫藥事業部的新藥納入健保，雙雙帶動營收持續成長。

美吾華公司賴育儒總經理表示，美吾髮事業部線上線下整合有成，共創佳績；醫藥事業部方面，自行研發上市新藥「懷特血寶」，去年3月納入健保給付，業績也於疫情趨緩後顯著成長，單月與全年營收均較前年同期大幅成長逾2成。

受惠研發上市新藥納入健保，懷特新藥2021年全年度營收大幅成長84%。懷特新藥李伊伶總經理表示，公司自行研發新藥「懷特血寶 凍晶注射劑」，為我國TFDA第一張核發的新藥藥證，適應症為癌因性疲憊症(Cancer-Related Fatigue CRF)，目前已獲70多家醫療院所進藥(含近20家醫學中心)，去年3月獲准納入健保給付，嘉惠乳癌患者，同步帶動自費市場。

安克生醫看準國內健檢商機，已提早進行市場布局，旗艦產品甲狀腺超音波AI智慧醫材，現已進入全台全數醫學中心，以及50多家醫療院所和健檢中心，近期再進軍台大健檢中心和彰濱秀傳健檢中心，透過協助篩出更多需注意的患者，以及輔助醫師做出更即時、精準的判讀。

安克生醫李伊俐總經理表示，該項智慧醫材已獲美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA上市許可，看準隨著國人健康意識抬頭，加上國內疫情控制得當，健檢人數持續增加，安克生醫提早完成布局，現已進入台灣全數醫學中心，全球更已超過17國、120家醫院與250多位醫生使用。