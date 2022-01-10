現代人不婚不生、少子化問題越來越嚴重，有網友調出台灣人口預估數發現，到7、8年級生退休時，人口中位數會來到60歲左右，屆時社會可能已無力負擔全台一半退休人口的退休金，引起網友，感嘆看不到未來。

台灣少子化問題嚴重，內政部統計，2021年前10月新生兒數量僅12萬5636人，低於2020年同期，全年新生兒數面臨15萬人保衛戰，將創下史上新生兒數量最低紀錄。

台灣從2020年開始勞動人口急遽走下坡。(翻攝自PTT)

一名網友在PTT發文表示，看了國發會的人口推估發現，因為少子化，台灣從2020年開始勞動人口急速走下坡，這可怕的斜率，代表不可逆的勞動人口加速流失，加上超高齡化時程比世界各國快速，預估2026年進入超高齡社會。

原PO表示，等7、8年級退休後，台灣人口中位數將在60歲左右，可以預期那時候政府已無力負擔台灣一半退休人口的退休金，屆時只有老人、沒有勞動人口的台灣社會，還有什麼未來。

根據國發會資料，台灣人口總數在2019年達到高峰，有2360萬人，之後2020年進入人口負成長，且人口減少速度的越來越快，預估2070年人口數將降為1449至1716萬人，約為2020年的6至7成，到了2065年人口年齡中位數將落在57.8歲。

對此，網友紛紛留言：「不生就是害自己阿」、「錢賺得多沒差，那些年收入不到100萬的跟本存不到什麼老本」、「房價是主因啦，所得跟不上」、「還在被房價會漲騙嗎？看看日本高齡化，房價跌成什麼樣」，也有人表示，「大概某個時間點會全面開放外勞」、「老人繼續勞動就好了，簡單」。